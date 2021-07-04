不只會長爆氣！ 林昶佐會後要受訪 反遭廠商嗆：要演戲回去演，滾！

立委林昶佐2日遭萬華環南市場自治會長林勝東及攤商洗臉後，網路討論負面聲量瞬間水漲船高，也意外使創立不到1個月的「罷免林昶佐」臉書社團的按讚與追蹤數跟著衝高，短短不到2天，截至4日上午10時許，粉絲已飆破1萬3000人、追蹤人數破1萬4000人，且仍持續爆衝，粉絲團此次更喊出「清林撤昶」，盼更多人共同響應。

「罷免林昶佐」臉書粉絲團資訊顯示，粉絲團自6月12日創立，至7月4日不到1個月時間，已累積逾1萬3000人，成長相當迅速。

粉絲團表示，謝謝所有支持罷免林昶佐的朋友，很多人在問何時會開始實際罷免行動？團隊看到大家的熱情也相當振奮，已著手討論規畫後續組織和行政事宜，現階段請大家盡量把罷免粉專資訊分享出去，特別是分享給中正萬華區的居民朋友。

「林昶佐大概覺得自己是執政黨禮讓選上，根本不重視在地居民的心聲和需要！」粉絲團說，就連選舉力挺他的環南自治會長，綠營側翼網軍都要起底糟蹋抹黑，林昶佐還找自己團隊出身的東門肉販，出示根本是收割行政部門作為的公文來護航，這個社會還有公理嗎？還有是非嗎？

粉絲團直言，大家要讓他知道，中正萬華人可以選他，但做得不好也可罷免他，絕對沒有由他玩4年這種事，「清林散昶、罷免林昶佐、下昶、萬華覺醒！」

民眾黨發言人楊寶楨也說，顯然與林昶佐之前護航衛福部次長石崇良的「萬華破口說」，及先前國民黨提案「立院調查3＋11」林昶佐卻配合民進黨立院黨團投「反對票」有關，「萬華人這1個半月來，受盡了被汙名化的委屈；自己選區的民意代表都不幫忙發聲、爭取權益，還被口口聲聲喊著『同島一命』的執政黨不公平對待」。