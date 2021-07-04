台灣疫情有趨緩趨勢，中央疫情流行指揮中心昨日公布76例本土，其中台北市48例、新北市24例。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男表示，新北市離清零已不遠，大讚新北市長侯友宜確實做好4基本功，才有今日的成果，再加上其他縣市都零確診，因此離解封又更進一步。

沈政男昨（3）日於個人臉書分析，指揮中心新增76例本土病例，台北市為48例、新北市24例、桃園市3例及新竹市1例，扣掉環南批發市場確診個案，雙北市的確診數都已降至個位數，其他縣市幾乎都是零確診，等於往7月12日解封又邁進一步。

沈政男指出，新北市離清零已不遠了，原因在於接觸者篩檢PCR陽性數為零，再加上感染源不明的案例僅剩1例，他大讚侯友宜因一步一腳印，才能做好防疫基本功，包括掌握確診趨勢、熱區普篩、精準疫調及感染源分析等，全都做得相當徹底且紮實，當然病毒無所遁形。

沈政男認為，侯友宜熱區快篩是效仿柯文哲，且趕上速度很快，也讓其做到更加確實，反倒是柯文哲有了新招後就忘了基本功，沒有意識到疫調與匡列的重要性。

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