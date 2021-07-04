中方海軍潛艦實戰演練

中方軍事科學家已下了超過10年工夫，研究台灣東海岸黑潮的狀況。而最近的洋流溫度變化可能為它帶來影響。要是解放軍打算攻台，可能必須調整潛艦作戰計畫。

據《南華早報》（South China Morning Post）4日報導，最近張貼在社群媒體帳戶名為「南海浪潮」（South China Sea Wave）的軍事分析報告說，黑潮狀況的變化可能阻礙中方任何的進攻企圖，但也提供了攻擊的新機會。

解放軍從大陸發動攻擊，較難進攻台灣東部，而當地設有許多台灣主要的軍事基地。也因此，台灣東部就成了解放軍攻台計畫的關鍵。報告指出，沖繩附近海底火山活動增加，導致台灣東海岸水溫產生變化，進而影響了洋流。

這些變化可能有助於潛艦進行攻擊，但要是它們遇襲，想要潛回大陸，那在逆流的情況下，就比較難潛逃。此外，報告還說，渦流和逆流可能影響水下魚雷發射的方向，若是不加以調整，可能導致它們錯失目標。

新加坡南洋理工大學海事安全專家許瑞麟（Collin Koh）指出，中國人民解放軍海軍潛艇學院花了超過10年，研究黑潮對潛艦作戰行動的影響。他指出，萬一兩岸爆發衝突，中方海軍可望出動潛艦，對付美軍和盟軍。此外，在封鎖台灣，斷絕外援，貿易和商業往來，以逐漸迫使台灣屈服的戰略中，潛艦也將扮演要角。

而台灣海軍前艦長、軍事專家呂禮詩說，萬一解放軍攻台，台灣東海岸將成為關鍵戰場。他並指出，台灣海軍在東北岸蘇澳設有基地，內有第168艦隊，並部署了反潛諾克斯級（Knox-class）護衛艦，相關地區每年都會舉辦演訓。相對的，解放軍也在靠近台灣東海岸超過1000公尺深的水域，舉行潛艦演習。

1970年代時，台灣意識到，防禦工事放在面對大陸的台海西岸，將因水域淺而容易遭攻擊，於是將關鍵基地移到較容易防守的東岸。而台灣東岸除了海軍基地外，還有志航空軍基地，以及大量建在山內的機庫。

中方海軍今年4月宣布，「遼寧」艦航母打擊群在台灣東岸海域進行了「戰鬥訓練」，並說未來這類演訓將成為常態。澳門軍事觀察家黃東說，打擊群中出現094A型核潛艦，075型兩棲攻擊艦和055型飛彈驅逐艦，暗示攻打台灣東部的兩棲打擊群已成形。

他強調，075型和055型是美國軍艦的翻版，但加入094A型潛艦，將使這兩棲打擊群更強大。黃東指出，解放軍會組建這強大的兩棲戰鬥群，其中算計的關鍵原因在於，要是兩岸爆發衝突，美國會介入。「由於東岸水深，解放軍海軍陸戰隊能登陸，大型軍艦能作業的唯一地方，就是這裡。」

另一方面，呂禮詩說，為了因應兩岸可能爆發衝突，無論是中方，美國或台灣都在台灣東岸外海進行了水文調查。而水壓、水深、溫度，洋流和鹽度等，都會影響艦艇的聲納系統。