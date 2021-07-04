號稱「史上最大銀行詐貸案」的潤寅案，潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫婦一審被判刑26年、28年，台灣高等法院認為夫婦倆涉犯重罪，有逃亡之虞，患有胃疾的王女尚無保外就醫必要，再延押2月，至9月2日止。另涉案的星榮物流負責人蕭良政在一審判決後六天病逝，法院發還家屬1300萬元交保金，將判決公訴不受理。

檢方指控，楊文虎夫婦從2012年起到2019年，透過業務經理聯繫上市及上櫃公司出面向銀行貸款，再由會計作帳，假藉出售紡織用紗名義，製作不實交易發票、提貨單據等向銀行申貸。

楊文虎夫婦利用潤寅集團旗下4家公司，以不實買賣合約、統一發票等文件向星展、玉山12家銀行，申辦國內外應收帳款融資及外銷放款銀行貸款共470億964萬2849元。其中雖經楊文虎夫婦陸續償還，但仍有43億4300萬9752元未還。

2019年6月楊文虎夫婦逃亡美國，造成銀行鉅額呆帳，美國逮捕夫婦2人，先後將楊、王遣返回台受審，羈押至今。台北地院去年底審結，依《銀行法》等罪將王女判刑28年，併科罰金6.5億；楊判刑26年，併科罰金6億。

高院認為2人案發前曾逃亡赴美，且一審遭重判，有逃亡之虞，考量2人犯行造成銀行鉅額損害，嚴重破壞金融秩序，有羈押必要，另王雖有胃疾等病症，但看守所能提供相當醫療，必要時亦可戒護就醫，裁定自7月2日起二度延押2月。

至於涉案的星榮物流負責人蕭良政，一審審理時共交保1300萬元，一審判處7年徒刑，星榮公司罰金2.5億元，但蕭已於今年1月病逝，家屬向法院聲請發還保證金1300萬元獲准，高院也將在審結後，依法判決公訴不受理。