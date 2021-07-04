1名上士軍官2019年與妻子小芳（化名）結婚後1年發現對方外遇，為了挽回婚姻，他竟答應為小芳償還欠小王的債務106萬，但殊不知小芳之後仍與對方持續來往，他最後請徵信社拍到2人偷情照片，更在摩鐵內發現許多偷情痕跡，控告2人後，法院認定確實超出一般友誼關係，判2人須賠償20萬，可上訴。

判決書指出，該名上士2019年與小芳結婚，但因工作多半時間待在軍中，而小芳擔任生技公司業務，2人生活型態大相逕庭；不料小芳在2020年開始與另名男子發生婚外情，之後便吵著要離婚，該名上士為了挽回婚姻，幾番勸說之下才讓小芳打消離婚念頭，但他得要償還小芳欠小王的投資費用，高達106萬元。

該上士最後為了婚姻，無奈將欠款還清，但他後來還是發現小芳與對方仍有來往，於是透過徵信社跟拍照片當作證據，不過還未有結果時，妻子就再次爭吵欲離婚，他也心死答應了，而離婚後徵信社果然拍到2人先前出遊約會照片，更發現小芳在離婚前5天還與小王到摩鐵發生關係，最後向2人提告，並求償45萬元。

小芳與小王都未出庭抗辯，也未提出書狀聲名；法院認為，根據該上士提供的照片足以證明對方2人有超越友誼之關係，且當天摩鐵內被搜出床單、浴缸均有使用過，也有留下使用過的衛生紙，審酌2人身份地位及財力後，判決小芳與小王須賠償20萬元。可上訴。