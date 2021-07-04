Middleton back-to-back threes 🔥



He's going to work pic.twitter.com/pl22AJs1rg — Bleacher Report (@BleacherReport) July 4 2021

面對輸球就淘汰命運，老鷹4日雖讓主控崔楊提前復出，卻碰上公鹿後衛米德頓第3節大爆發，個人單節拿下23分，帶領公鹿在少了「字母哥」阿提托康波的劣勢中，仍以118比107擊退地主老鷹，4勝2敗挺進總冠軍賽跟太陽爭冠，上次公鹿闖進決賽是在1974年。

儘管有了崔楊復出先發，老鷹仍在一開賽遭到公鹿打出15比4開局，幸好老鷹三分手感逐漸回溫，也把雙方差距慢慢縮小，打完首節，老鷹僅以24比28落後，不過崔楊首節表現低迷，投3中1、只拿3分，明顯仍受右腳傷勢影響正常發揮。

來到次節，雙方命中率都不理想，單節都只拿到19分，上半場結束，公鹿47比43續保小幅領先，崔楊半場投8中2、只得5分；但到第3節，上半場只拿5分的米德頓，竟然一開始連進6球，一個人帶領公鹿打出16比4的誇張攻勢。

有了米德頓爆發，公鹿取得66比50大幅領先，隨後哈勒戴也發威，打完前3節，公鹿91比72領先，光在第3節，米德頓包辦23分；康納頓在末節一開始投進三分球，幫助公鹿擴大領先到22分，但老鷹馬上投進兩顆三分球回應。

打到最後3分41秒，老鷹追成101比107，幸好哈勒戴切入放進兩分，接著米德頓兩罰俱中，公鹿重新擴大領先到10分，塔克更在最後1分02秒投進三分球，眼見大勢已去，老鷹只好祭出故意犯規戰術，可惜公鹿仍用穩定罰球帶走勝利。

米德頓攻下全場最高32分，外加7助攻、4籃板、3抄截，哈勒戴27分、9籃板及9助攻，康納頓與布魯克羅培茲各有13分，波提斯12分，傑夫提格11分；老鷹以雷迪許21分最高，波達諾維奇20分，崔楊投17中4，含三分球投6中0，雖拿14分、9助攻，卻明顯無法找回應有狀態。