6支取得東京奧運棒球門票的球隊即將在東京會師，近日各隊陸續公布24人名單，日前為了奧運自請離隊的統一獅隊洋投泰迪（Teddy Stankiewicz）出現在墨西哥4日公布的24人名單中，不過名單中並沒有富邦悍將洋投邦威。

去年季中加入中職的泰迪是獅隊奪冠重要功臣之一，今年他也獲得續留，本季言賽前他繳出6勝1敗亮眼成績，並收穫5月投手MVP。

但受到疫情影響，中職復賽時間未明，泰迪在6月底曾多次表達想代表墨西哥參加奧運的意願，儘管獅隊祭出優渥合約，仍留不住人，在今天公布的奧運棒球24人名單中也出現泰迪的名字。

至於之前也有收到墨西哥棒協參賽意願的邦威，則未出現在24人名單中，不過他有在38人大名單中；過去邦威曾有2次機會披上國家隊戰袍，但都因傷錯過，這次雖有參賽意願，但他考量到若打完奧運再返台又需要隔離，加上球團全力慰留，並未出現在24人名單中。

此次墨西哥由吉爾（Benjamín Gil）執掌兵符，分在A組的墨西哥預賽首戰將在30日面對多明尼加，隔天迎戰地主隊日本。

墨西哥隊24人名單如下：

捕手2人：Román Alí Solís、Alexis Wilson

內野7人：Efrén Navarro、Adrián González、Ramiro Peña、Jonathan Aranda、Brandon Laird、Danny Espinosa、Isaac Rodríguez

外野3人：Jonathan Jones、Sebastián Elizalde、Joey Meneses

投手12人：Teddy Stankiewicz、Oliver Pérez、Manny Barreda、Miguel Aguilar、Héctor Velázquez、Sasagi Sánchez、César Vargas、Carlos Bustamante、Nik Turley、Fernando Salas、Kyle Lobstein、Daniel Duarte