北市疫情延燒，市府屢遭眾多政論節目、名嘴砲轟疫調匡列不確實，台大名醫施景中也指，北市府不疫調、不匡列。北市府發言人陳智菡4日嚴正駁斥，這是以訛傳訛、誤導視聽、製造民眾恐慌，強調從疫情發生至今，北市府每一天、每一位感染確診案例、一直都有做疫調，並對接觸者進行匡列，依據疫調內容做出積極防疫作為。

陳智菡說，今日進行社區篩檢的「虎林專案」就是透過傳統疫調、精準疫調加上大數據儀表板，比對多方資訊後，才發現社區內隱藏的熱區，疫調是基本功，北市一直積極在做，也把每一筆資訊完整上傳法傳系統，供中央流行疫情指揮中心統籌運用，數據不會騙人，歡迎向指揮中心求證。

陳智菡指出，北市不僅透過目前各縣市統一的同心圓疫調，從確診者找出親密接觸者匡列、隔離，更擴大做精準疫調，請其他不需被隔離的接觸者也做快篩或PCR篩檢，積極阻止疫情傳播擴散。

陳智菡強調，「北市府不疫調、不匡列」這樣的說法完全是錯誤的假消息，一再以訛傳訛、誤導視聽、只會製造民眾恐慌，抹煞北市府疫調人員日以繼夜的努力，市府特此聲明，以正視聽。