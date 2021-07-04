台北農產運銷公司爆發群聚感染後，高雄市政府農業局於6月底緊急針對轄內批發市場第一線工作人員，完成7成施打疫苗，但有市場人員投訴這批施打不僅有肉販全家、10人工廠突增至百人，甚至有早餐店小孩都列入名冊，根本就是「好心肝第二」。(示意圖/Shutterstock)

高雄市農業局長張清榮（中）前往鳳山肉品市場視察。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

台北農產運銷公司爆發群聚感染後，高雄市政府農業局於6月底緊急針對轄內批發市場第一線工作人員，完成7成施打疫苗，但有市場人員投訴這批施打不僅有肉販全家、10人工廠突增至百人，甚至有早餐店小孩都列入名冊，根本就是「好心肝第二」；對此，旗山肉品批發市場主任連建福說，對於因工作往來有必要施打者，就提報上去；高雄市農業局副局長王正一表示，當時通知施打疫苗時有提醒各單位，市府尊重各單位呈報的名冊，但若有不實，將移送法辦並送衛生局查處。

農業局表示，當初趕在短時間內要求各批發市場將一線相關工作人員造冊，原則上前兩類是各市場有登記的員工、販運及承銷業者，及第三類搬運工、清潔工等相關工作和第四類市場內銷關承銷業務人員，由於人數多，時間緊急下，通知時有提醒各單位若提報不實，除當事人，呈報單位也要負法律責任。

王正一指出，農業局只是呈報名冊，沒辦法逐一審核，農業局是總整核定後趕快安排去施打，並不清楚遭質疑的個案情況，由於市場內工作人員類型多，有不少是屬兼差打工性質，外界若未能掌握個人真實工作樣態，可能會產生誤解，農業局會針對被爆料的單位去進行實際了解，若有違法，將依法處置。

鳳山肉品市場旗山分場一名員工向媒體投訴，他服務的批發市場造冊過於浮濫，有住大社賣蔥油餅的陳姓男子，一年才2次到市場，竟也被安排在施打名冊內，甚至打完疫苗還在臉書秀黃卡，另有10名員工的工廠，竟然呈報上百人，員工人數一時暴增。

該名爆料員工不滿指出，還有賣豬肉的全家大小都登記要打疫苗，問市場主管是否名單浮濫？對方竟說，「反正早晚要打，有差嗎？」他質疑主任到底名單有沒有在審，「照規矩走的人不就是傻子嗎？守法的、沒有走後門的怎麼辦？」 爆料員工質疑，主任將浮濫名冊送進去，農業局沒有仔細把關，搞得施打人數跟楠梓加工區一樣多，台北被罰錢的是傻瓜嗎？乾脆效法我們市場就好了。

對此，旗山肉品批發市場主任連建福表示，他先後2次共呈報施打名單有170人，名冊也是各單位提供，無法逐一審查，因為有不少是流動性臨時工，「只要是與工作有密切往來人員，有需要就呈報上去」，爆料員工所指並非事實。

對於爆料者所指，高市府農業局中午發出聲明表示，今天上午高市府副秘書長郭添貴與農業局長張清榮局親赴鳳山肉品市場，瞭解市場造冊情形。經查旗山肉品第二波造冊人員只有89人，實際施打70餘人，與爆料指稱有百多人，明顯不符。

農業局表示，爆料者提出三種有問題的業者，經鳳山農會總幹事潘建仲查證，都是實際屠宰場工作人員共5人，蔥油餅業者係旗山肉品市場分切場10年剝骨的師傅，豬肉攤及早餐店業者均為電宰線的工作人員，屠宰線工作皆是清晨工作，白天兼職並非此次造冊重點。

張清榮表示，將會針對高雄市所有肉品批發市場造冊情形，進行清查，本次事件與好心肝不同，只是造冊名單認定問題，無特權接種，高市府一定會加強造冊清查，毋枉毋縱，若有不實，將依傳染病防治法處以罰鍰，若查有不法，將移送法辦。