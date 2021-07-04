1994年出生的新生代女星鮪魚（徐瑋吟）個性活潑、外型甜美，與小鐘搭檔主持《愛玩客》受到觀眾喜愛，但疫情影響工作幾乎被取消，她申請紓困補助卻被網友言語攻擊，忍不住在臉書寫下788字長文抒發心情，引起熱議。

鮪魚今（4日）半夜1點在臉書粉專無奈表示，自己剛買下千萬房產，結果碰上疫情停工，瞬間沒了收入，申請紓困因資格不符領不到補助，在社群平台吐苦水卻遭網友酸爆，「像我們這種by case的工作其實是很不穩定的，再加上也還沒努力到接一個工作能休息好久的狀態，然而我們只是說因為資格不符領不到這樣，也沒有其他任何的抱怨或是謾罵，到底錯在哪裡了？？還是說表達出有房貸壓力錯了呢？」

鮪魚透露買房時還沒有疫情，哪知道一簽約就大爆發，所有排好的工作陸續取消，但她認為買房是責任，零收入期間都靠存款付房貸，想不到還要被仇富言論攻擊，忍不住傾瀉滿腹委屈：「我真的會開始懷疑努力買房這件事到底對或錯！」

文章曝光後，有網友在底下留言：「妳都那麼慘了，那些24k可以申請補助三萬的人不就更慘？他們甚至沒老本讓他們啃」，鮪魚無辜的回：「是呀！可是我靠自己努力存來的存款又何必因此被仇富呢？」另名網友則提出可能藝人常PO吃喝玩樂的照片才會招來酸民，對此鮪魚反駁：「能有多餘的錢做休閒消費，不也是人家省吃儉用或者努力工作賺來的嗎？說實話以前的演藝圈是入行難，生存更難，但現在的是入行容易，生存難上加難！」還有網友建議可先賣房減少經濟壓力，鮪魚回應：「我也不是付不出來，就只是說因為疫情工作減少，但固定支出沒變的情況下會感到壓力而已。」

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