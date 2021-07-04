日月潭當地居民發現，周遭步道少則3、4隻，有時高達20隻，大猴、小猴攀爬嬉戲。（莊涼火提供／盧金足南投傳真）

日管處將在解封前巡視日月潭步道和自行車道等各景點，近來猴群現身的區域，會特別設立「小心猴、蜂、蛇」的告示牌提醒。（莊涼火提供／盧金足南投傳真）

全國3級警戒1個多月來，日月潭風景區遊客銳減，少了人潮，本來在山林生活的台灣獼猴，近來集體出現在日月潭自行車道或步道，當地居民發現，少則3、4隻，有時高達20隻大猴、小猴攀爬嬉戲，憂心未來如果解封，遊客湧現，不知猴子是否會攻擊人，日月潭國家風景區管理處4日表示，日月潭是一座大自然生態環境，人潮減少，猴子擴大地盤空間，將會在解封前多巡查，還會設立告示牌，提醒遊客注意，人猴維持生態和諧。

「猴厲害！怎麼會出現這麼多猴子！」長期觀察南投縣日月潭生態環境的莊涼火，行經日月潭步道及地標水蛙頭時，驚見觀光客沒有了，台灣獼猴卻來了，猴子數不輸文武廟周遭的松柏崙步道，群猴不只入無人之境的步道，還會發出嘶吼聲響。

莊涼火見本來僅有個位數的台灣獼猴，自在走來走去，後來出現「群聚」現象，數一數最多的時候高達20隻，平常假日人潮多的日月潭步道和自行車道，因為3級警戒無人潮，猴子從山林擴大範圍，攻占日月潭步道和自行車道，擔心成為猴害危機。

關心生態的莊涼火表示，新冠肺炎疫情如緩和，全國3級警戒期限到12日，如果有微解封的機會，以日月潭現在滿水位，湖光水色美景再現，已經有很多遊客等著解封來賞美景，群猴盤據景象隱憂，民眾若不知猴性，可能有猴子傷人問題，避免出現猴滿為患，提議日管處可採沖天炮方式，驅趕猴群又不會傷害到猴子。

日月潭國家風景區管理處副處長廖錫標指出，這1個多月來，日月潭4座碼頭都關閉進行整修，公廁也不開放，請遊客解封後再來日月潭，可能因為遊客止步，原以山林果實為生的猴子，逐漸擴大活動範圍，未來若遊客開放後，猴子應該會漸回山林間生活棲地。

農委會林務局已將台灣獼猴從保育類降級為一般類野生動物，但還是受《野生動物保育法》規範，強調除非是基於公共安全、危害農作物等原因，不可以任意去騷擾、虐待及獵捕。

廖錫標說，因為新冠肺炎疫情嚴峻，目前仍為3級警戒，日月潭自行車道、步道，還有四座碼頭都在檢修階段，沒有對外開放，日管處總動員都在為宣布解封時，迎接觀光客來臨做最佳準備。

日管處強調，在解封前會逐一巡視日月潭步道和自行車道等各景點，尤其近來猴群現身的區域，會特別設立「小心注意猴、蛇、蜂」的告示牌提醒，未來遊客來日月潭遊玩，若看到猴子應遵守不碰觸、不傷害、不餵食的三不原則，維持日月潭的大自然生態。