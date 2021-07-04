侯友宜視察疫苗接種狀況。（新北市新聞局提供）

侯友宜視察疫苗接種狀況。（新北市新聞局提供）

新北市7月2日至7月4日連三天開放施打莫德納疫苗，開放對象包括第1至5類公費對象、72歲以上長者及孕婦，新北市也同時開放持居留證72歲以上的外籍人士也能一同施打，總共有76名持居留證的外籍人士預約施打，新北市長侯友宜今上午前往中和區衛生所視察，盼外籍人士與國人一起增加抵抗力。

侯友宜上午前往中和區衛生所關心外籍人士接種疫苗情況，其中從日本大阪來台定居超過30年的保坂利男先生和太太一同前往中和區衛生所施打，家人表示，81歲的保坂先生近年來因為行動不便，儘管不常出門，但全球疫情嚴峻，家人還是鼓勵他接種疫苗，提高對病毒的抵抗力。

另一位73歲美國籍的紐貝瑞丹尼斯(Dennis Newberry)先生，2001年因工作來台時，正好遇上SARS疫情，2005年和妻子陳小姐結婚後選擇來台定居，對於台灣及新北市對抗疫情的所做的努力非常肯定。

紐貝瑞丹尼斯說，為做好自身防疫，和太太兩人平日盡量不出門，利用宅配訂購蔬果食材在家烹調，偶爾到住家頂樓陽台活動舒展身心，低度活動配合防疫，接種疫苗是對抗疫情非常重要的事，謝謝能夠在台灣接種疫苗，保護家人也是保護群體。

新北市衛生局指出，在台的外籍人士只要持有居留證及健保卡，和國人一樣符合年齡者都可以接種疫苗。

新北市秘書處長饒慶鈺表示，根據歐洲商會統計，新北市65歲以上的外國人（持有居留證）約4500人。疫情期間，市長侯友宜立即發給駐台使節關懷信，並在7月1日記者會宣布開放新北市外籍人士接種疫苗，秘書處就立即透過66個駐台使館及9大外國商會告知新北市的外籍長者相關訊息，信中跟駐台使館說明提醒務必確認是否符合相關資格及證件，並提供預約資訊。

饒慶鈺說，建議外籍長者可優先到就近習慣的醫療院所施打疫苗，並留下聯繫窗口，各國駐台代表及辦事處跟商會都有正面回覆。

侯友宜表示，謝謝所有居住在新北市的市民朋友這段期間共同配合防疫，防疫不分你我、不分地域、更不分國籍，唯有大家齊心落實各項防疫作為，才能守住新北市、守住台灣。