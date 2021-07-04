小米集團2日公告稱，公司董事會當天向3904名員工授予共計7023萬股獎勵股份。截至7月2日港股收盤，小米集團的股價為每股26.2港元，所以此次獎勵股份的總額達到18.4億港元（約合人民幣15.34億元），人均獎勵約47萬港元（約合39.29萬元人民幣）。

此次獲得獎勵股份的小米員工包括集團優秀青年工程師、優秀應屆生和團隊核心崗位的優秀員工，以及年度技術大獎的獲得者。

小米特別提到，在以上員工中，有約700名優秀青年工程師入選了小米最新的人才激勵項目「青年工程師激勵計畫」，他們將獲得總計1604.2萬股的股票。經簡單計算，這700名青年工程師人均獲發的股票價值為60萬港元（約合50萬元人民幣）。

公告發佈以後，小米創始人雷軍發布微博表示，是他親自負責了「青年工程師激勵計畫」，首批入選的近700名青年工程師主要是研發工程師、測試、產品經理、設計師等，其中最小的員工僅24歲。