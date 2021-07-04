國際泳總（FINA）近日宣布禁止在東京奧運使用英國公司Soul Cap生產的黑人泳帽，理由是這種泳帽「不符合人類自然的頭部形狀」。然而所謂「黑人泳帽」就是為非洲人種天生的粗捲髮製作的，Soul Cap相比一般的泳帽是「很大一包」以塞進黑人的辮子頭，說這個「不符合人類頭部」當然引起了黑人運動員的不滿與失望。

A swimming cap designed for natural Black hair is banned from the Olympics reports @guardian.



The Intl Swimming Federation claims the Soul Cap design does not fit "the natural form of the head." Critics say inequalities like lack of proper gear are a barrier to Black swimmers. pic.twitter.com/VBpRqCbTbx — AJ+ (@ajplus) July 2 2021

Soul Cap的泳帽有各種尺寸，為了適合黑人的爆炸頭、雷鬼頭而設計，因為他們的頭髮不像白人或亞洲人那樣容易塞進小小的泳帽。如果是常見的爆炸頭，這種頭髮必須保持極度乾燥，Soul Cap泳帽提供比較完整的保護。

黑人男性大部分直接剃平頭了事，但有些黑人女性不願意放棄髮型。有網友譏諷說：「如果你對髮型的重視超過為國爭光，那你還是不要代表國家了。」不過加上拉美國家也有的黑人捲髮，非洲與拉美總共超過100個國家參加奧運，這已經不是歐美內部的黑白種族問題而已。事實上有些長髮的白人女將平常也會使用這種泳帽。

英媒BBC專題報導此事，因為英國游泳隊本屆出現首位黑人女泳將迪爾琳(Alice Dearing)，她的髮型就是爆炸頭，成為這間公司的最佳代言人。

黑人運動員在國際體壇稱霸多項陸上競技，但在水中競技較少看見他們的活躍身影，長年被歐美白人以及中國大陸壟斷，國際泳總受到外界「缺乏多元化精神」的指責。國際泳總承諾未來會再檢視此事，同時鼓勵大家仍可以在非正式比賽使用Soul Cap泳帽。