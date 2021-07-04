針對台北巿虎林街周邊熱區，北巿府今日在永吉國小進行大規模PCR採檢，造冊3300人，但台北市立聯合醫院忠孝院區胸腔外科主任鄒冠全表示，一早僅62人進行採檢，篩檢站的醫護人員比待採檢民眾還多，大嘆「一直說採檢量不夠，但實際上是民眾不如預期多」。

北市府昨日公布6月1日至7月3日，虎林街周邊及永春巿場總共13戶、30人確診，截至目前剩7戶、14人還在隔離中，扣除同住家人，其餘接觸者共匡列144人。為了阻斷傳染鏈，北巿今天啟動「虎林專案」，在永吉國小進行大規模PCR採檢，造冊採檢人數達3300人。

鄒冠全今（4）日稍早於臉書發文指出，今赴永吉國小支援「虎林專案」採檢，北市府造冊人數多達3300人，但第一輪篩檢結束，實際到場人數僅62人，與北市造冊的3300人有極大的落差。

鄒冠全說，整個篩檢站的醫護人員比待採檢民眾還多，「根本篩不到3300人」，感嘆過去一直說採檢量能不足，但現在實際狀況卻是民眾不如預期多，呼籲要採檢的民眾趕快來。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。