日本靜岡縣熱海市昨天因降雨發生大規模土石流災情，神奈川縣同樣降下大雨，其中有5處觀測站觀測到24小時累計雨量創7月紀錄，各地也傳出屋損、車輛泡水及人員受傷零星災情。

日本朝日新聞報導，橫濱地方氣象台表示，神奈川縣從2日晚間到3日上午降下大雨，縣內11處觀測站有5處觀測到創7月觀測史紀錄的24小時累計雨量，包括箱根町的543毫米、海老名市的231.5毫米、平塚市的224毫米、橫濱市中區200毫米及藤澤市的189毫米。

神奈川縣到昨天上午止，在平塚市及箱根町等西部地區都降下破紀錄大雨，相繼發生民宅受損及塌方災情，已知一名男性在逗子市遭到土石流波及受傷送醫。

神奈川縣內各地正在努力掌握災情，整體受災規模有可能擴大。

根據神奈川縣到昨天晚間6時所掌握到的災情，小田原市發生山坡崩落造成一棟民宅全毀；秦野市等地共計5棟民宅部分受損。

在塌方部分，中井町發生15起、南足柄市發生13起等，總計12市町共發生52起。另外，有7棟民宅淹水超過一樓樓地板高度。

受到大雨侵襲，橫濱市榮區等13區及平塚市等地，各地方政府昨天也相繼發布避難指示。

流經平塚市的金目川昨天有氾濫之虞，平塚市政府發布最高等級的5級警戒「緊急安全確保」，並開設16處避難所，供約140人避難。

平塚市政府表示，金目川昨天一度潰堤，淹水地區的道路上有幾輛貨車及轎車泡水受困，有駕駛與友人下車合力將車推離泡水區。

在箱根町部分，因為大雨實施交通管制，幾條公路暫停通行；箱根登山鐵道箱根湯本站到強羅站間，昨天從首班車到下午都停駛；地方巴士也有部分停駛。

JR東海道線從小田原站到熱海站間昨天全天停駛，影響約8萬9000名乘客；今天從首班車到白天也暫時停駛。

小田急線從昨天上午6時到下午1時共停駛302班電車，影響人數約8萬人。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100704