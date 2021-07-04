國際評級機構穆迪近日發布《中國影子銀行季度監測報告》顯示，在穆迪統計口徑下，2021年第1季大陸影子銀行資產減少約5400億元（人民幣，下同），降至58.7兆元。加上疫情後大陸國內經濟迅速恢復，使之影子銀行的規模在名義GDP中的占比，從去年末的58.3％下降至今年第1季度的55.4％，是8年來的低點。

穆迪在報告中指出，由於大陸國內監管機構持續關注降低影子銀行風險，在嚴格監管的環境下，預計2021年內影子銀行規模將進一步縮減。

穆迪發佈的最新報告顯示，具體來看，下降規模最為明顯理財產品和資管計畫對接資產，減少了6000億元，主要原因是嚴格監管之下證券公司和基金的通路類產品規模快速縮減，其理財產品資產下降。此外，包括信託貸款和委託貸款在內的核心影子銀行資產合計也減少了3500億元。

但同時，也有部分類型的銀子資產呈現上升趨勢。如低利率環境下未貼現銀行承兌匯票增長了3200億元；同時，財務公司貸款小幅上升，推動財務公司貸款、民間借貸、金融租賃、小額貸款等「其他」類別增長900億元。

整體來看，今年1月至4月，包括委託貸款、信託貸款和未貼現銀行承兌匯票在內的核心影子信貸，淨供應減少了4000億元，而2020年同期減少規模為1000億元。下降規模擴大反映了監管機構的政策重心重新回到控制影子銀行資產增長。