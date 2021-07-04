不幸罹難的倪先生弟弟說，哥哥受困大樓時，還傳訊給朋友說「建議不要住這裡，火災廣播誤報….」沒想到就此天人永隔，家屬只想了解真相，消防指揮到底出了什麼問題，希望不要出事的永遠都是基層或民眾，該誰負責的就應該要為此負責。（吳建輝攝）

自救會也提供災後家屬返回現場收拾行李的照片，厚厚一層的灰燼與凌亂的腳印，可想像當時摸黑受困在內的民眾，內心是有多麼徬徨與無助的。（自救會提供／吳建輝彰化傳真）

受困住戶拍下當時濃煙已經竄進旅館整個走廊，但不見工作人員協助疏散，僅要求他們躲回房間。（自救會提供／吳建輝彰化傳真）

6月30日晚間彰化喬友大廈，一共造成4死20傷的悲劇，其中包含一名英勇的消防人員殉職，4日受害者家屬在律師的陪同下，在彰化縣政府前舉辦記者會，組織「喬友大火受害者自救會」，自救會連絡人楊子賢表示，彰化縣政府身為建物業管單位，卻未善盡監督責任，負責人第一時間誤判情勢，延誤住客黃金逃生機會，希望縣府嚴查事故原因，盡快給受害者與家屬一個交代。

受害者家屬林小姐表示，父親仍在加護病房搏鬥，無法開口詢問，她質疑灑水系統沒有正常做動，消防安檢怎麼會合格，旅館工作人員平時的消防訓練到底怎麼做的？呂小姐說，叔叔說是旅館老闆不准他們出去，但為什麼有其他房客8點40分就成功逃至地面，老闆不帶領房客疏散，反而是自己逃走，這樣到底是什麼心態。

郭先生家人也說，因檢疫者不能外出判斷警報真偽，第一時間選擇相信旅館人員，但旅館工作人員將他們趕回充滿濃煙的房間後，就沒有後續指示，根本不知何時能獲救，彰化縣政府身為建物公共安全的業管單位，卻未善盡監督的責任，要求縣府嚴查火災事故原因，釐清事件的真相，還給受害者與家屬一個公道。

自救會律師羅永安表示，防疫旅館設置與管理方式，都屬於政府的行政行為，政府應負責起所有安全責任，不能把責任推給旅館，目前負責人經檢察官調查100萬元交保，表示檢察官也認為負責人有疏失，但不能因為執行人執行錯誤，政府就得以免責，縣府必須責無旁貸，盡全力撫平家屬傷痛。

彰化縣政府表示，火災發生後由消防署與縣府共同啟動火災事故調查，將盡速完成火災搶救報告書報請內政部，交由中央召開災害事故調查委員會，以釐清事實真相，屆時也將調查結果向家屬及各界說明，該究責就究責，該法辦就法辦

彰化縣政府強調，為積極協助被害人及家屬求償，縣府已組成「彰縣府義務法扶顧問律師團」，共有13位律師加入，如業者經過調查得確有所疏失，縣府將依相關法令協助求償，被害人有任何法律問題，均可直接與縣府法制處聯繫，無須透過他人轉介，縣府必定全力協助被害人及家屬爭取該有的權益。