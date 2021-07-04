8旬翁隻身開「海神」打疫苗:定期換照很安全

80歲阿公隻身開「海神」打疫苗！桃園市一連三天進行第二輪高齡接種，其中有名80歲的老翁，竟隻身開著「三叉戟」瑪莎拉蒂頂級豪車來打疫苗，現場引導的張姓志工一度以為是家人陪同、請施打者先下車，但老翁搖下車窗說是自己要打，還笑著說：「我都有定期換駕照、很安全！」

桃園市2日起一連3天在29個社區接種站，為73至78歲長者施打莫德納疫苗，並開放上階段79歲以上尚未施打的長者補打。其中慈文國中接種站鄰近桃園藝文中心豪宅區，不時見到豪車穿梭，但3日上午竟出現頂級豪華轎車「瑪莎拉蒂」，且還是老翁自己開。

負責接待的張姓志工指出，她平時都在校門口維持秩序並查看施打通知單，3日見一台寶藍色「海神」駛入校門口，當下校內停車格已滿，趨前告知接種站附近紅線都有開放停車，建議駕駛讓施打疫苗的長輩先下車，停完車再進來陪同，豈料駕駛竟回覆：「是我自己要來打疫苗！」

張姓志工說，當下很驚奇，畢竟服務的都是高齡長者，幾乎都有家屬陪同、或是老夫老妻攜手前來，甚至是「一人打疫苗全家到」的狀況，也不諱言蠻常看到兒孫開著高檔轎車接送，但很少遇到隻身開轎車的長者，她特地詢問老翁駕照相關事宜，80歲的老翁精神奕奕大方回覆，自己每段時間就會重新換發駕照，「安啦！」

張姓志工說，老翁穿著簡單的polo衫，停完車走進接種站後，跟一般老人無異。在現場服務的幾位里長和工作人員也都說，沒注意到有人開「海神」來打疫苗，聞訊也都相當驚奇，笑言要回去問問鄰里。