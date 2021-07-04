新北市三重1戶人家疑似為了省去租停車位費用，竟在自家門口使用2片遮雨布簾，自製「簡易型車庫」停入賓士車，不過該車庫不但位在紅線上，更是佔據道路近3分之1；許多網友看到離譜照片後痛批太扯，「每天打1999檢舉路霸，1次罰600元」、「有錢買賓士，沒錢租車位」。

1名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他住在新北市三重區，日前在住家巷弄見到1個離譜的惡霸行為，1名住戶疑似為了省去停車費用，竟在自家門口紅線上，使用2片遮雨的布簾，與門口形成ㄇ字型的停車庫，並將自家賓士車停放於該處；原PO的照片中，該「簡易車庫」幾乎已佔了道路3分之1。

該網友在PO文中痛批，「今天天氣晴朗無風無雨，你家遮雨棚放出來幹嘛？而還比一台矮的3.5噸貨車還低」，痛批該車庫不但佔據道路，高度也讓貨車難以通行，原PO表示「此文是希望貴公司、住戶您自己方便已經造成別人不便了！」

許多網友看到照片後也相當憤怒，「如果有車輛沒注意撞進去，真的很危險」、「台灣真的很多這種惡霸，每次開車經過都像玩超級瑪利一樣，還要閃障礙物」、「他是怕柏油路融化嗎？」「這個太扯了，每天打1999檢舉路霸」、「轉彎處10公尺內不能停車，不管有沒有線，可天天檢舉，1次罰600元」、「扯欸！有錢買賓士，沒錢租車位」。