英國受Delta變種新冠病毒影響疫情升溫，原先的解封時程延宕，各界都在看疫苗接種率高的英國疫情走向，擔心重症與死亡比例是否跟著升高，不過根據英國政府最新疫情報告，住院人數雖有上升，但是整體而言仍偏低，較前兩波疫情低得多，顯示施打疫苗仍有效果。

UK’s skyrocketing cases still not reflected in hospitalizations https://t.co/BJhHxwNoWr pic.twitter.com/L1KvJiGZJF — Carl Zimmer (@carlzimmer) July 4 2021

綜合《紐約時報》（New York Times）、英國《衛報》（The Guardian）報導，受Delta病毒侵襲，目前已有50%人口完整接種2劑疫苗的英國自5月中旬開始進入第三波疫情，新增確診人數再度狂飆，每日確診人數和2020秋冬疫情最嚴峻時期相當，英國昨（3）日新增24885人確診、18人死亡，累計將近488萬人確診、逾12.8萬人病歿。

解封前夕，英國Delta病例激增。

外界擔憂Delta除了更具傳染力外，也可能導致患者病情加重，不過根據英國政府1日公布的最新一期新冠監測周報，這波疫情造成的住院人數及死亡人數雖有上升，但整體來看仍偏低，目前看來遠低於前兩波疫情高峰時的狀況。

英國政府公布的數據顯示，過去7天住院人數為1953人，較2020年4月第一波疫情高峰的單周住院人數超過2萬人、今年1月超過3.5萬人明顯來得低。6月21至27日單周每10萬人的住院數為1.9，和前一周相當，雖然目前的住院數和前一個月每10萬人有1.1人住院相比稍微上升，但仍較去年冬天的每10萬人中有35人住院來得低。

英國政府1日公布的最新一期新冠監測周報顯示，目前當周新冠住院比例為每10萬人有1.9人住院，比例仍偏低。（圖／擷取自英國新冠監測周報）

單日病歿人數方面，英國昨日新增18人死亡，今年1月最高峰時曾達到單日超過1000人死亡的紀錄。

英國政府1日公布的最新一期新冠監測周報顯示，近一周新冠死亡總數仍偏低。（圖／擷取自英國新冠監測周報）

報導指出，數據顯示，疫苗接種率高的國家不太可能看到Delta造成的住院率激增的情形。目前英國已經有超過85%的成人至少接種過1劑疫苗，80歲以上長者中，已有95%接種過1劑疫苗。

In England hospital admissions are rising in every region but are highest in the North. 13/24 pic.twitter.com/PYn2EcPADz — Prof. Christina Pagel (@chrischirp) July 2 2021

Delta造成的新增病例主要集中在年輕族群，現階段英國40歲以下族群中，只有約34%接種過1劑疫苗，年輕人發展成新冠重症的機會較低，或許也解釋了為何Delta沒有在英國造成住院數暴增。

Daily reported deaths have started rising a bit but are still very low - much much lower than compared to last autumn with similar case numbers. This is a good thing and largely due to vaccines. 14/24 pic.twitter.com/fYMTMVHZxU — Prof. Christina Pagel (@chrischirp) July 2 2021

倫敦大學學院（University College London）臨床作業研究中心（Clinical Operational Research Unit）主任珮格爾（Christina Pagel）發布推文分析，目前英國病例激增的族群主要為學齡兒童及20多歲年輕人，15至29歲族群確診人數最高，但是5至14歲族群的新增確診速度最快。她也認為死亡數很低，最大原因在於疫苗。