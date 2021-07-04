漫威英雄電影堪稱好萊塢動作片中的超級吸金機，不僅男性角色都成了男神，女性角色人氣也毫不遜色，其中，由史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)主演的漫威新片《黑寡婦》，試片結果一片好評，眾人更說不只史嘉蕾出色，擔綱主要配角的佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)，無論外型還是身手都被誇不輸史嘉蕾，非常值得期待，但佛蘿倫絲卻曝光自己跟漫威有個協議，如果違反，她寧可放棄這作品，直接走人。

英雄電影因為通常需要穿非常凸顯身材的服裝或是裸露，因此演員們的外型狀態就很重要，但《黑寡婦》中的第一女配角佛蘿倫絲普伊，卻表明她不願意節食，據《太陽報》報導，佛蘿倫絲普伊坦言曾被電影老闆要求減肥，但她拒絕，她去年接了一份工作結果被告知要減肥，佛羅倫絲表示她當下就清晰明白自己不想要那種工作，「我意識到我有自己想呈現的模樣」。

對於這樣丟了工作的歷程，佛羅倫絲是開心的，但也知道很多女生沒這麼幸運，會很容易照著對方說的去做，她表示：「在有信心說不之前，這真的很棘手」，也覺得這是每個人都會遇上的課題，「我們相信自然就是美，但現實並非這樣」。

佛羅倫絲普伊簽合約前，就嗆明她不願意被要求對不減肥，要一直被檢查她寧可不接演。(圖／達志提供)

基於上述理由，佛羅倫絲也這樣跟《黑寡婦》老闆反映，她表示拿下這個片約，她想知道制度是什麼？自己能不能有自主權？還是需要被控制？「這對我來說是最重要的，我寧可不演，也不要成為一直被檢查的部分」，所幸雙方溝通成功，才有如此精采的作品。