北市好心肝診所爆黑箱疫苗之亂，衛生局3日進行人事異動，將疾管科長余燦華、蔡姓專員、吳姓股長調離原職，對此，國民黨台北市議員游淑慧批評，衛生局打仗的半死，長官搶著每天做秀，她希望「台北市長柯文哲別把市府八萬公務員，當做攀政治高峰的踏腳石」。

對於衛生局的人事異動，游淑慧昨（3日）在臉書發文表示，這場防疫的戰爭，在台北北市府團隊中，幾乎7成都是衛生局在打仗，從疫苗的分配與施打，疫情疫調、確診病例的匡列通知、協調醫護能量等多不勝數。游淑慧稱，連星期六，衛生局許多同仁從早到晚還在加班中。

游淑慧直言，肉眼看不見的敵人，有人的地方就有傳播的途徑，加上戰略物資疫苗的不足，讓衛生局只能每天勉力應戰，但當上位者柯文哲和民進黨較勁，各種有關係有權力的人紛涌而來的施壓關切，面對每天處理不完的疫情事務，和外界層出不窮的質疑和索取資料時候，這些基層的公務員能怎麼辦？游淑慧嘆，肩膀再怎麼疲累、心情再怎麼沮喪無助，也要哭著為明天的防疫繼續工作：仗，衛生局打的半死；秀，長官搶著每天做；禍，市場處消極釀災。

台北批發市場疫情失控，游淑慧痛批，卻不見究責，好的領導人帶人帶心，希望柯市長別把市府八萬公務員，只當做攀政治高峰的踏腳石！

針對衛生局人事異動引發外界爭議，北市府發言人陳智菡表示，疾管科業務繁重，基層同仁承受龐大壓力，又有檢調約談調查，因此適時輪調讓科長、專員、股長稍微得以放鬆，讓市府不因外力造成防疫上的影響。