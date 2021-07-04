台北市環南市場爆發群聚感染，台北市中正萬華區無黨立委林昶佐今日於臉書發文表示，有攤商反映北市府負責的疫調和匡列不確實，已和環南市場前進指揮所執行長王必勝溝通，中央將盡速和地方協調擴大並落實匡列。

林昶佐在本周五(2日)會同衛福部長陳時中、台北市長柯文哲到環南市場現場視察防疫，並表示「北市府一開始不做PCR篩檢，現在不就還是要做，請柯文哲不要再講廢話」。未料話剛講完，就當場慘遭環南市場自治會長林勝東反嗆「你有來市場關心過嗎，騙肖耶」，還有攤商當面要林昶佐「要演戲去電視上演，別在這邊演」。

此事爆發後引發風波，不久就有網友表示林勝東是柯文哲派來的人，未料卻被起底2018年林勝東支持民進黨台北市長候選人姚文智，是綠營長期支持者。

林勝東當日也發聲明回應，發聲並非圖個人之名，只是不希望環南市場1060家攤商的生計，淪為作秀素材而被忽視。也表示口水不會殺死病毒，不會根治疫情，希望大官們能全力解決疫情。

林昶佐今日一早發文表示，中央目前處理整體規劃、執行擴大全面篩檢，台北市府負責疫調與匡列。昨晚陸續有攤商反應，確診者的疫調與相關接觸者的匡列不確實，想了解中央設立聯合前進指揮所以後，是否未來疫調與匡列也會接手。

林昶佐說，已將攤商的憂慮向王必勝反映，指揮所將儘速與北市府協調，擴大並落實匡列。