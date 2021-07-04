擁有台、美雙重國籍的男星艾力克斯與老婆李詠嫻結婚18年，育有一對子女，常常透過社群平台分享生活，近期新冠肺炎衝擊全台，許多活動幾乎都停擺，艾力克斯昨（3日）透露疫情對自己影響最大的地方是不能見到家人，並放上與父親的合照，網友一看才知道他已默默飛回美國，對此本人透過經紀人做出回應。

艾力克斯3日在社群平台表示：「我認為這場疫情對我們來說最困難的部分是無法見到我們的家人，已經18個月沒看到我爸爸了，今天終於可以給他一個擁抱，他很堅強，每天都在戰鬥，爸爸我愛你，不要放棄。Fighting！」照片中，一張是他穿著白T同框戴著口罩、坐在輪椅上的爸爸，另一張則加入女兒，呈現三代同堂的和樂畫面，李詠嫻也在IG限時動態分享女兒替爺爺推著輪椅的窩心影像，艾力克斯則在前方走著，一家人終於團圓。

由於艾力克斯的貼文留下三個hashtag都跟「cancer（癌症）」有關，引起網友關心他的爸爸是否健康亮紅燈，對此艾力克斯透過經紀公司證實：「父親罹患肺癌2年，目前正積極進行化療，謝謝大家的關心。基於責任，保護自己也保護家人，在探望家人前，與詠嫻、孩子都在美國接種疫苗，才與家人碰面。」

文章曝光後，星友艾莉絲、戴愛玲都來留言打氣：「祈禱伯伯平安健康」、「平安健康⋯見不到家人真的是最難的」，其餘網友也紛紛獻上祝福：「你是一個有孝心的兒子！上天會賜福給你的」、「祝福偶像的偉大父親」、「大家一起加油」。

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