針對台獨議題，被民進黨視為頭號軍師的新境界文教基金會執行長邱義仁今天表示，黨的目標理想要保留，但要宣布獨立必須考慮國際形勢，此時並不適當。

邱義仁今天接受前總統陳水扁專訪，今天是美國國慶，他感謝美國願意送疫苗給台灣，尤其在疫苗全球短缺時，還送了這麼多，「這非常難得」。

對於自己外號叫「喇叭」，他說，是因為大學時代，很愛說笑話，也很愛跟別人辯，朋友於是稱他「喇叭」，之後進入政壇，之前的同學吳乃仁仍習慣這麼稱呼他，於是大家也就跟著叫。

邱義仁很早就參與政治圈，他說，1972年在研究所唸一年級，郭雨新選省議員，他幫郭去瑞芳一處開票所監票，當時投郭的一堆廢票，他舉手抗議，就被警察掌嘴，差點打起來。

邱義仁之前曾表示「除非瘋子，才會搞台獨」，還說要宣布台獨，哪怕如陳水扁，最後也會踩剎車，對此邱義仁解釋，宣布台灣獨立此時不適當，黨的主張是目標理想，希望有一日能實現，這要保留如果要修改茲事體大，但政府若要宣布必須考慮現實。

他說，台灣要宣布獨立，不是台灣人民能夠決定，必須考慮國際形勢、大陸可能作為，這作為黨的目標是好的，但現實上現在要做不只會引起緊張，國內自己不合，別說大陸要打你，美國也不贊成，台灣作為法律上的獨立國家，已不是單純台灣人民可以自己決定的事。