雲林縣夜市未來將推動交易無紙化，許多年輕攤商已經運用。（周麗蘭攝）

東南夜市今天早上示範微解封，一名賣生活小物的攤販提供Line Pay付款方法，一名記者（中）當場測試，右為縣長張麗善。（周麗蘭攝）

因應未來解封，雲林縣夜市擺攤將以七星座方式擺，攤販相隔間隔距離拉長。（周麗蘭攝）

一名從彰化社頭來雲林擺攤的襪子攤商黃小姐說，已經兩個月沒做生意，經濟很吃緊，盡量在家省吃省花，也不網購，紓困申請不到，希望政府給他們自食其力的一點空間。（周麗蘭攝）

各縣市夜市全面暫停，流動攤販近2個月沒做生意，生計吃緊，雲林縣西螺鎮東南夜市未雨綢繆，今早（4日）做夜市微解封演練，未來將分成2組攤販各150攤，隔週輪流出攤做生意，單一出入口，全場控制在2000人內。

西螺東南夜市原定今晚（4日）微解封，因地方正反意見兩極臨時喊停，夜市自治會改在早上9點舉行演練，有10個攤販包括粉圓攤、襪子攤、手機攤、家庭用品攤、小吃攤示範「七星座」擺攤。

自治會總幹事黃建發表示，東南夜市1.7公頃土地原有400攤，未來分成A、B兩組各150攤，隔週輪流做生意，「七星座」就是左、右、前面、後面都沒有攤位。

黃建發表示，這次疫情實在是太嚴重，已經一個半月沒做生意，快沒飯可吃了，拜託縣長設法讓他們多少做點小生意，流動攤販為了生計，很多都跑到熱鬧的大馬路擺，以後每條主幹道都會變成夜市攤，但生意都不及擺夜市的十分之一。

一名從彰化社頭來雲林擺攤的襪子攤商黃小姐說，已經兩個月沒做生意，經濟很吃緊，盡量在家不出門，省吃省花，也不網購，不該花的都不要花，紓困申請不到，希望政府給他們自食其力的一點空間。

黃建發說，有打疫苗的攤販不到1％，其實出來做生意自己也會擔心，但仍必須自救，今天的演練讓大家知道「我們準備好了」，拜託縣府幫忙指導。

縣長張麗善邀集全縣27個流動夜市、20鄉鎮市的市場管理員觀摩。張麗善表示，這場演練不是貿然辦的，是經過規畫、討論，未來防疫和生計必須並重，防疫變成生活一環，即使解封，也不可能、不可以回到以前那樣肆無忌憚在夜市人擠人、邊走邊吃。

張麗善表示，東南夜市微解封演練除了出入口管制，也引進科技計算人流，透過手機訊號估算出人流有多少，可以從「Nubi」App得知人潮狀況；這次也推動「交易無紙化」，許多攤販已使用Line Pay，未來會開課教大家，盡量避免使用紙鈔、硬幣。

張麗善強調，解封前每一個夜市都必須的防疫、動線規劃送給縣府建設處，檢視沒問題再逐步開放，保持距離很重要，攤販、顧客都要分流，這是縣府的立場與要求，防疫和生技一定要未雨綢繆，她有勇氣挑戰，也會盡量設法。