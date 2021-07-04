謝金晶昨陪80歲阿嬤注射莫德納疫苗。（豪記唱片提供）

謝金晶昨（3日）陪著80歲高齡阿嬤現身中和注射站接種莫德納疫苗，謝金晶表示：「阿嬤患有心臟病，為了接種疫苗，我考慮了很多天，為了讓阿嬤有防護力，我們選擇注射疫苗。」施打流程十分順暢，阿嬤注射前現場也有醫師諮詢，「擔心阿嬤注射會緊張，還緊握著阿嬤手，結果是我比阿嬤還緊張，真的很感謝醫護人員們的照顧，也讓我原先煩憂的心平靜下來」。阿嬤注射後也觀察一陣子才返家，目前狀況一切良好，謝金晶才總算放心。

疫情嚴峻，近日Delta變種病毒侵台，阿嬤的安危最令她擔心，「每次回到家我都先消毒清潔後，也不太敢太靠近阿嬤，就是為了保護她，而今阿嬤打完疫苗也讓我們放下心中的石頭，期許一個月後也可以順利打第二劑」。提到祖孫情濃，謝金晶表示因父母親忙工作，自己從小由阿嬤帶大，直到現在都常常跟阿嬤一起睡，「阿嬤的鼾聲就像是催眠曲，讓我超好入眠」。

疫情期間演藝活動都告暫停，謝金晶慶幸自己還有業配文收入，「在家裡鮮少外出，過往我一直都是很小資的度日，因此暫時還可以啦」，感慨世事無常，期許好好把握當下，珍惜所擁有的，希望疫情早日控制下來；謝金晶最近在家除了追劇，也會控管阿嬤的飲食，因為阿嬤太愛吃精緻澱粉與帶糖飲料，所以都作健康餐給阿嬤吃，「阿嬤開心孫女有時間陪伴，但又很怕我的碎唸」，阿嬤經常抱怨吃得太清淡，祖孫經常為了飲食上演攻防戰，但這也是祖孫防疫日常的親密互動。