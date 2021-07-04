八里區長陳炳仲與蘆洲分局以及高灘處前往八里左岸進行稽查取締。（八里區公所提供）

八里渡船頭老街業者自主進行人流管制。（八里區公所提供）

全國三級警戒延長至7月12日，但隨著疫情有趨緩趨勢，新北市八里渡船頭及左岸遊客數攀升，甚至有民眾直接拉下口罩品嘗美食，八里區公所為避免產生破口，與蘆洲警分局與高灘處啟動聯合稽查取締，3日已開出17張未戴口罩罰單，嚴防疫情破口。

八里區公所表示，八里左岸一直是騎乘腳踏車、親子出遊的精選景點，隨著疫情趨緩，左岸遊客逐漸回流，自行微解封至八里左岸風景區賞景觀潮，家長帶著放暑假的小孩玩沙，甚至拎著渡船頭老街採買的美食邊走邊吃，或席地而坐大吃特吃。

八里區公所經建課長李茂全強調，除了商圈自主管理，民眾自制也很重要，公所結合蘆洲分局龍源派出所、新北市高灘地管理處等十多位同仁與警力分組至左岸沿岸針對民眾未戴口罩與違規等情形，進行聯合防疫稽查行動，這個假日已開出17張罰單。

八里區長陳炳仲呼籲，所有遊客再忍忍，三級警戒期間，享受美食，應外帶回家再享用，外出透氣也可至新北市景點人潮儀表板查看人潮是否過多，避免人潮聚集，共同配合政府遵守防疫規定，期望解封後，再一同欣賞河岸美景與享用在地特色美食。

觀光發展協會邱毓奇理事長表示，近日台北環南市場疫情再起，雙北疫情仍不穩定，為避免民眾群聚未佩戴口罩飲食，產生傳播病毒風險，公所召集商圈業者與協會研商防疫精進措施，八里渡船頭老街業者已自主進行人流管制，進入渡船頭老街時，進行實聯制登錄。