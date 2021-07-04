網美張香香從無名10大正妹發跡，也多次登上PTT表特版，外型亮麗又擁有D罩杯火辣身材，被封為「乳溝女神」，多年來累積不少粉絲追蹤，近日，她陸續曬出私藏的庫存辣照，超兇身材讓網友全暴動。

張香香穿上白色比基尼，雙峰中間挖洞，炸出東西半球，飽滿上圍全都露，另外平坦小腹和一雙修長美腿同樣吸睛，完美S型身材，讓人驚艷不已，而她也發起「辣照二選一」遊戲，引來眾多粉絲朝聖。

「小朋友才做選擇，我全都要」、「太犯規了」、「都好喜歡，是真人芭比」、「香香94讚」。張香香從無名時代就是不少人心目中的女神，現在也是知名網美，曾經登上「年度無名正妹」的寶座，擁天使臉孔、魔鬼身材的她，IG有超過62萬粉絲追蹤。

不過人紅是非多的她，之前遭週刊影射是羅志祥後宮佳麗之一，讓她覺得莫名其妙，爸媽看了也新聞相當著急，讓她不得不鄭重澄清「我不是豬女郎，真的不要鬧了」。

而事後她也對週刊撰稿編輯、社長提告誹謗，不滿遭影射有性關係存在，且性關係複雜，不過因文章內容僅提到羅志祥後宮頗為可觀，並無影射有性關係存在，加上難認「豬女郎」一詞有蓄意貶損之意，因為罪嫌不足，因此給予不起訴處分。