北市3市場爆出群聚感染，至昨天累積220位確診，加上北市虎林街周邊爆30例確診，使台北市長柯文哲的防疫遭受質疑，一群醫護組成的醫療臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」直指，柯文哲的領導方式，已經讓基層衛生局的人員、醫療人員士氣非常低落，希望市長不要再鬼扯，講出更多讓人驚嚇的話，放手讓專家好好做事。

由醫護組成的臉書粉專「MedPartner 美的好朋友」昨天（3日）發文指出，他們的立場就是要每一個執政的人，把基本該做的事情做好，錯就認錯、不要再鬼扯，直指柯文哲「別的縣市不是沒出包過，但有哪個縣市長每次都說是中央的問題？都是下屬的問題？都是教科書的問題？」

「MedPartner 美的好朋友」直言，柯文哲自己是醫生，比一般人都懂卻一直出狀況，再出來都說是別人的問題。目前為止似乎沒看到他說，是他個人的決策問題，幾乎是把上下左右都怪完一輪，怒批「這種領導方式，已經讓基層衛生局的人員，還有醫療人員士氣非常低落了。」

沒想到還有更扯的！「MedPartner 美的好朋友」表示，昨天（3日）北市疫情記者會提到之前大安區某耳鼻喉科的案例，一堆人還沒匡列來採檢，「昨天市長才說，有很多接觸者被通知來篩檢卻不來，所以先前只能用呼籲，但現在開始思考，可以依照傳染病防治法開罰。」

太扯了吧！「MedPartner 美的好朋友」傻眼，指出不配合可以用傳染病防治法開罰，柯是昨天才知道嗎？難怪北市疫調跟匡列出這麽大的問題，其他縣市首長都願意放手讓底下衛生局的專業官僚處理，也都沒有出大包，「你昨天才知道可以用傳染病防治法開罰，是已知用火嗎？耳鼻喉科的事件到現在已經過多久了？」

最後「MedPartner 美的好朋友」向柯文哲喊話，「我們每天都期待都一樣，希望市長可以不要再講出更多讓我們驚嚇的話了。放手讓專家好好做事，這樣就好。」