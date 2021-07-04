台北市長柯文哲在昨（3）日下午的防疫記者會上提到大安區某耳鼻喉科的案例，他指出，有很多接觸者被通知來篩檢卻不來，先前只能用呼籲的，現在要開始思考，可依傳染病防治法開罰。對此，台北市議員苗博雅質疑，台北市防疫竟然後知後覺到這種程度，到底是沒人懂？還是跟市長報告了，但市長不聽？或根本沒人敢跟市長講真話？

疫情開始已一年半，台北市進入三級警戒也超過一個月了，苗博雅昨在臉書表示，市長竟然到現在才知道，不配合匡列採檢的人可以依法開罰，直呼「後知後覺到這種程度？不可思議！」她質疑，到底是市府指揮中心沒有人懂傳染病防治法？還是跟市長報告了，市長不聽？難道市府明知依法可以開罰卻不願作為？還是根本沒人敢跟市長講真話？

苗博雅表示，講了這麼久的「擴大匡列、隔離、篩檢」，市府總是說「政府沒有強制力」只能「呼籲」接觸者自己出來篩檢，直到她前一晚貼文指出，法律有給予政府依照疫調匡列強制篩檢的權力，隔天市長才說到應該依法對拒絕配合篩檢者開罰。

苗博雅不禁想問，「這些最基本的防疫法制，難道一定要議員公開講，市府才會做？」而她也提到，現在要跟病毒賽跑、跟時間賽跑，市民沒有時間浪費等待這些後知後覺。