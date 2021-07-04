台北市虎林街周邊爆出確診30例匡列144人新冠肺炎疫情，今日啟動虎林專案擴大篩檢，幕後英雄是北市聯醫專責病房主治醫師，最先發現疫情匡列2戶7人確診，聯醫忠孝院區洗腎中心主任林易生在臉書透露，該名醫生早在衛生局展開全面疫調前，先讓市場第一例確診者的家人在發病前到院篩檢，趕在疫情延燒前先築起防火牆。

林易生坦言，該院的一位負責晚上專責病房的醫生，連續幾天，半夜都接到發燒需要隔離的新病人，他在上班時看到一張剛住院病人的X光片，發現看起來像是病毒性肺炎，查了新冠肺炎快篩結果是陰性後，但隔天早上PCR陽性確診。

林易生指出，當天剛好是星期六，他好奇的問醫院相關人員，患者的相關接觸者什麼時候會被通知採檢，有人回答，最慢的狀況可能病人都出院了相關人員才會被通知到。

林易生說，只要有愛心人人都可以做疫調，當場拿起電話打給病人所有的家人，主動聯絡協調他們來醫院採檢，更發現他們的足跡都在某個市場附近，而且全家從事的是都跟大眾接觸有關的工作。

林易生表示，之後又發現所有家人都是陽性，那天是星期天，那個醫師又問，這些陽性的家人什麼時候會被通知做進一步的治療和處置呢？答案是最快可能得到周一或周二，二話不說的立刻打電話請這些家人來醫院住院，離第一個患者入院還不到24小時。

林易生說，之後這些家人CT值越來越低，抽血的發炎指數越來越高，表示才剛感染，當然他們也順利接受了完整的治療，這個醫師覺得首都之東，除了民眾的防疫努力，應該還有許多像他這樣子的自願疫調人員，城市才能夠慢慢變好。