為刺激消費、推動電子支付，香港政府向每名滿18歲的香港市民發放5000港元（約台幣18000元）電子消費券，​消費券計劃網站今早6點開始接受登記，截至今早9點，已有超過20萬人完成電子登記。有香港市民表示，在早上6、7點的時候，港府「智方便」系統曾一度「塞車」，需要等候近1個小時。

消費券一頒布，不少香港市民迫不及待登記，港府「智方便」系統曾一度塞車，有香港民眾表示，今早7點45分登入系統，但系統顯示，「等候人數3萬多人」，預計要等近1個小時才可以登入。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，今早6點嘗試使用「智方便」系統登記，但至7時仍在等候中，認為港府可能沒有預料到「智方便」會有這麼大的流量，呼籲市民可嘗試用其他方法認證。

港府發言人表示，大部分市民都是利用申領去年現金發放計劃的資料運用在相關保安問題作身份認證，過程簡便，不需等候。另有部分透過「智方便」認證身份的市民，礙於「智方便」系統繁忙，登記的輪候時間或較長，故政府呼籲市民可選用其他的認證身份方式進行登記。

除電子登記外，符合資格的香港民眾亦可選擇遞交書面登記表格，於辦公時間投入任何一間郵政局或指定銀行分行內的表格收集箱。香港財政司司長陳茂波稱，消費券計劃有助帶旺市道氣氛，以及有助推進電子支付的基建發展。