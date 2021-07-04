男星納豆(林郁智)在演藝圈發展一帆風順，不僅以幽默靈活主持風格聞名，他還相當多才多藝，跨足戲劇圈也有讓人為之驚艷的表現，2020年以《同學麥娜絲》拿下第57屆金馬獎最佳男配角獎，而近日他po文透露，自己還有一個鮮為人知的工作經歷，就是他曾是幼幼台哥哥，還公開當年的影像，讓眾人直呼反差太大。

出道多年來人氣非常高的納豆，不僅在演藝圈有人緣，私下桃花更是出奇的好，身旁一直有伴，每任女友都是大正妹，如今跟小11歲「國光女神」依依在一起，兩人的戀情很早就公開，如今已穩定交往4年之久，小兩口不時分享生活點滴，看得出來過得很甜蜜。

近期因為疫情的關係，全台三級警戒，演藝圈也受到影響，眾星只能配合防疫，暫停工作腳步，納豆在家沒事就更新社群，跟粉絲保持互動，昨他突然在臉書貼出影片截圖，影中人是他本人，但卻是20年前在東森幼幼台的節目《小小地理家》中，飾演「瘋狂博士」教小孩相關知識的他。

截圖中的納豆，五官沒有太大的變化，但狀態差超多，當時的他皮膚幼嫩，而且纖細嬌小，竟然瘦出V下巴小臉，不失帥氣，跟現在比根本小了超大一圈，納豆透露，這是他大學三年級時，在幼幼台工作，除了飾演瘋狂博士外，他還是「甜甜圈哥哥」，如今看了過去自己的模樣，納豆笑稱：「歲月不是殺豬刀，而是豬飼料」。

他更在回應粉絲留言時，意外曝光現在藝名「納豆」的由來，其實就跟幼幼台時期封號「甜甜圈哥哥」有關，「甜甜圈」英文是Donut，反過來念的音就類似「納豆」，這張陳年舊照引發網友熱議，笑稱「年輕帥感 中年喜感」、「圓了一圈 不然沒什麼改變」、「那個時候的納豆還沒發酵啦」，但多數人讚他現在還是很可愛的。