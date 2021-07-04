市議員張瀞分4日前往豐原國小快打站施打疫苗。（市議員張瀞分提供／陳淑娥台中傳真）

中央撥配台中市6萬2300劑莫德納疫苗，3日起在全市67處快打站開打，中市議員張瀞分4日前往豐原國小快打站施打疫苗，她表示，台灣疫苗短缺，中央盡快供應全民足夠且通過國際認證、安全又有防護力疫苗，讓民眾早日脫離惶恐不安、經濟停滯苦日子，恢復正常生活。

市議員張瀞分指出，疫情嚴峻，第一線醫護及防疫工作人員相當辛苦，百姓生活也受到嚴重衝擊，很多店家被迫關門歇業，相關從業勞工甚至因而失業，經濟活動停滯，孩子們也無法到學校上學。

張瀞分表示，全國從5月19日起進入三級警戒至今已經快2個月，防堵疫情最有效的辦法就是施打疫苗，中央過去一再強調超前部署，但是到目前為止，台灣疫苗還是嚴重不足。

張瀞分說，到7月2日為止，全國接種疫苗人口涵蓋率只有9.5％，外國媒體日前公布全球防疫排名，台灣落後到第44名，看看國外，許多國家疫苗充裕，人民可以自由選擇疫苗品牌，甚至在藥局、賣場就可以輕易打得到，但台灣多數民眾卻仍苦等不到疫苗，甚至為了搶殘劑擠破頭。

最大的問題就是疫苗不足！張瀞分強調，疫苗不足，疫情就會繼續延燒，三級警戒也不知何時能解封，店家要被迫繼續關門，這種苦日子人民還要過多久？大家不反對國家發展生醫產業，但人命關天，防疫救命不能等，請中央盡快給所有國人足夠數量且通過國際認證、安全有效的疫苗，讓人民不必活在恐懼之中，早日恢復正常生活。