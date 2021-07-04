血流成河！林昶佐嗆柯文哲動作慢 反遭市場會長當場爆罵：騙肖！你什麼時候關心過？

立委林昶佐2日在記者會上指柯文哲講「廢話」，卻當場被環南市場自治會會長林勝東嗆聲，網路討論負面聲量瞬間水漲船高，更有在地網友大喊罷免林昶佐，對此，台北市議員應曉薇表示，會發生這種現象是因為，萬華人火大，死那麼多人，林昶佐竟然還在當中央打手，讓萬華傷痕累累。

對於萬華開始在醞釀罷免林昶佐一事，應曉薇今（4日）在臉書發文表示，這種現象是因爲「萬華人火大，死那麼多人，林昶佐『沒血沒目屎』，還在當中央打手配合抹黑萬華」，一連串的政治操作下萬華「傷痕累累」。

應曉薇稱，林昶佐從護航中央在立院投「反對公開3+11會議紀錄」等案萬華人都看在心裡，欺騙民眾不知情立院作業又收割疫苗、紓困等「中央既定政策做為自己的政績」；2日再度擔任中央打手修理台北市長柯文哲，試圖逢迎中央製造萬華地區市場是破口的聯想實在太離譜。

應曉薇再批，林昶佐絕口不提批發市場其實來自「全國承銷人」，試圖讓人民誤以為「又有疫情、又是萬華」，林昶佐是配合中央的伏筆為7月12號若無法解封，再次甩鍋萬華？正如林勝東說的萬華人「沒在理政治啦」，應曉薇直言，政治可以是理想、可以是使命，但是不可以像林昶佐一樣玩弄得卑劣、噁心！

林昶佐2日遭林勝東及攤商洗臉後，網路討論負面聲量瞬間水漲船高，也意外使創立不到1個月的「罷免林昶佐」臉書社團的按讚與追蹤數跟著衝高，短短不到2天，截至4日上午10時許，粉絲已飆破1萬3000人、追蹤人數破1萬4000人，且仍持續爆衝，粉絲團此次更喊出「清林撤昶」，盼更多人共同響應。