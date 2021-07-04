虎林專案現場。（摘自許淑華臉書／張穎齊台北傳真）

北市信義區虎林街爆發30人確診，北市副市長黃珊珊4日到永吉國小視察虎林街PCR篩檢情形，對於虎林6月1日就陸續有確診，但如今才成立虎林專案，遭到里長罵翻，黃未正面回應，對於媒體追問最後一例何時確診、解除隔離？黃也避答，僅說要去找醫福會執行長王必勝開會。市長柯文哲也被媒體發現避開永吉國小篩檢入口，悄悄從側門進場。

虎林專案將進行2天，上路首日，北市府緊急在永吉國小開設篩檢站，讓周邊8個里各400人登記篩檢，但未被造冊者，只能在今晚6時30分到永吉國小排隊領號碼牌，因匆促上路，資訊混亂，招致民怨。有里長怒飆「今天要快篩，昨天才要我造冊，這是在整死我們基層嗎？」

「市府之前都沒說，我都不知道！」永春里長許蕙蘭痛批，她看到新聞報導才知道，市府臨時才告訴她要進行上千人大規模篩檢，她完全沒聽過，現在光是來電都接不完。

信義區市議員許淑華痛批，虎林專案怎麼會叫里長去造冊，1個月後才要快篩根本造成居民恐慌，從新聞公布到現在，里長被搞得人仰馬翻，要求市府說清楚1個月內30名確診怎麼來？她問了8個里長跟永春市場自治會長，大家都不知有30位的確診者？到底現在是怎樣？能否說清楚？

許淑華說，請問柯文哲，篩檢是這樣篩的嗎？給1個里400個篩檢名額，要里長自己造冊、自己通知里民去篩檢，里長們整天都在協助里民預約疫苗施打，突然叫他們要生出400人篩檢名單，搞得勞師動眾，疫調匡列篩檢明明是北市府的責任！

許淑華說，信義區近三周的確診人數分別是13人、11人、4人，那請問柯文哲口中「虎林街熱區」的確診者究竟是什麼時候確診的？是本周這4人嗎？還是更早？柯說6月1日至7月3日虎林街含鄰近巷弄總確診人數30人，很顯然他們確診是幾周前的事！

許淑華痛批，明明有1個月的時間 可做疫調、匡列、篩檢，卻擺爛不做，還好意思叫里長幫，且只給1天的時間就要造冊完畢，里長無論是礙於柯的壓力也好，出自於關心里民也罷，卻是想幫也不知道怎麼幫，柯沒肩膀承擔責任，自己捅出的婁子還要里長來幫柯擦屁股。

「請柯文哲收起傲慢、停止擺爛！」許淑華表示，奉勸柯要勇於承擔責任，現在的問題就是里長已不知該怎造冊，甚至直接通知里民明天到現場排隊等候，這難道不會形成另一種群聚風險？ 請市府盡速對外說明公布疫調匡列狀況。