在疫情的震撼下，人心依舊騷動不安，星座專家唐綺陽在臉書以星象角度分析，由於本周兩組對分相仍繼續，所以仍會感到不平靜，除了與人立場不合，也可能遭遇兩難的處境，容易給人蠟燭兩頭燒，心力交瘁的感受。此種不順遂的心情會持續到9月下旬，使人筋疲力盡，是對分相對世人的考驗。但唐綺陽不忘提醒：「那個討厭的人，也可能是你的導師。」

但對分相並非全然是壞的，其實也肩負促進溝通的任務，能從敵人或不同陣營的對象中獲得不同意見，幫助人們跳脫出受限的自我視角，體會到世間的確別有難處。雖然離認同還有一大段距離，但不再過度自我，也算功德一件，唐綺陽表示，以「存在即合理」的角度去看對方，試著尊重、理解他人，會是比較聰明的選擇。

唐綺陽指出，對分相會影響著人們的生活、地位、謀生、尊嚴，「目前經歷的是其中兩組，總共有三組要經歷才算結束。」日期羅列於下：

巨蟹vs魔羯對分：從4/23到7/28（太陽、上升開創星座特別有感）

獅子vs水瓶對分：從6/11到8/22（太陽、上升固定星座特別有感）

處女vs雙魚對分：從7/22到9/22（太陽、上升變動星座特別有感）

唐綺陽解釋，這股難協調、被對手挑戰的時期會持續到9月下旬，建議個性自我、太活在自己世界的人要特別注意，若不試著理解他人，太過堅持走自己的路，那就得承擔後果、自負盈虧。唐綺陽也建議，選困難的路走才會成長，人活著本來就不容易，因此別妄想偷懶。

另外，目前正是冥、土、海、木「四星逆行」期間，除了天王星，外行星全員逆行，而天王星也會在8月加入，唐綺陽表示，此時正是回顧前塵並自省的時期，同時象徵「過去犯的錯現在爆發」，因此逆行就是在錯誤中學習，以後不再犯，才會一點一點地進步。

而水星雙子衝刺中 ，雙子人、學生、老師，作家、主持人，媒體、八卦、交通運輸是衝刺主角，話題度、能見度、討論度都很高，尤其正值暑假，大家的心都蠢蠢欲動，很需要各種心靈刺激來填滿，要避免任性出遊搞出問題。另外，金火獅子逐漸入相中 ，演藝圈、政治圈內的問題會持續發酵，人們也對藝文活動、戲劇、時尚議題開始有感，將從頹廢狀態中逐漸甦醒，開始注重髮型、穿搭，美容美髮相關行業可趁機熱衝一波。

此外，生育率、第二代話題也正夯，像是考慮懷孕，或樂於曬親子照等，年輕人、設計師、創意出頭天，藝文單位也開始活躍，切記舞台要靠自己爭取，擔心被埋沒的人，建議自己搭建舞台，用創意來征服外界，想成功的話，動作就要快。