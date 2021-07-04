「蛇姬」林采緹是演藝圈著名的性感女星，她以甜美臉蛋和前凸後翹的魔鬼身材，穩坐女神寶座，親民的林采緹在抗疫期間不忘維持運動習慣，而林采緹日前還發文直呼照片都是居家運動照，只見她身穿深U小背心、貼身長褲入鏡，露出纖細蠻腰，而她白嫩上圍超胸，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋。

林采緹在家防疫仍積極運動，她日前就在IG曬運動照，大方頂著素顏入鏡的林采緹，俏皮閉眼、手比「耶」，而身穿深U小背心、貼身長褲入鏡的林采緹，胸前深U設計更顯她的傲人上圍，林采緹白嫩東西半球呼之欲出、深邃事業線全都露，畫面超胸，辣度爆表。

天生麗質的林采緹，身材比例超不科學，她的蠻腰纖細和一雙美腿更是又細又長，林采緹完全看不出是一個孩子的媽咪，網友也紛紛留言大讚：「運動真的很有魅力」、「辣媽」、「胸88的」、「素顏嗎？超正的」。

林采緹以cosplay《海賊王》蛇姬一角爆紅，擁天使臉孔、魔鬼身材的她，是著名的女神代表，不過林采緹情路不順，林采緹在2018年與胡睿兒奉子成婚，後來胡睿兒爆發夜店撿屍事件，夫妻最後在2020年3月簽字離婚，結束一年半的短命婚姻，恢復單身的林采緹走過婚變低潮，林采緹現在對感情則採取保守策略，身邊也不乏追求者的林采緹，對戀情抱持順其自然的態度。