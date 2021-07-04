周興哲上月29日陪主播女友趙岱新歡慶生日，他在IG發文曬出「男友視角照」，直呼對方是「最酷的女孩」，相當甜蜜，完成為另一半慶生的行程後，周興哲隨即動身前往大陸，4日一早在微博分享早餐照，透露今是他進行防疫隔離的第2天。據了解，逾一年半沒到大陸宣傳的他，此行將long stay大陸工作約3個月，至於會否抽空在大陸接種疫苗？周興哲經紀人今坦言「有這個打算」，但因團隊剛抵達當地沒幾天且尚在隔離中，接種疫苗相關程序尚待研究。

經紀人表示，周興哲有多首歌曲都登上音樂排行榜，早在去年初就規劃前往大陸宣傳，然而受到疫情影響遲遲未能成行，直到他主演的校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》前陣子殺青，才決定前往大陸進行工作，「算是一直以來都要來宣傳，很多工作趁這次完成」；至於大陸粉絲敲碗舉辦演唱會，今年底前有機會開唱？「我們努力往這個方向走，要看疫情後續，唯一能肯定的是，今年一定有跟大陸粉絲見面的機會」。