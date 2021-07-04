資深名嘴許聖梅今(4日)在臉書哀痛發文，透露婆婆過世，沒想到婆婆的3個女兒竟連最後一面都不來見，最後只好由她充當「女兒」，幫婆婆招魂、引路，引魂儀式上更因為擲不出聖筊，讓她心酸不已。

許聖梅透露，接到醫院通知婆婆病危時，全家趕往醫院，途中不斷聯繫婆婆的3個女兒，「現在婆婆只剩一口氣了，她最想見的一定也是女兒」，因此她要女兒幫忙聯絡姑姑們，但全都不接電話也不回訊息。

這讓許聖梅相當著急，怕婆婆臨終前見不到女兒，只好打到大姑家中，大姑終於接了電話，她著急發抖說：「媽媽情況不好了」，想不到大姑卻冷冷地回：「喔」，就掛上電話。

等到她們到醫院，婆婆已經因為敗血症引發多重器官衰竭，醫生要拔管時，她的老公哭著求醫生再等等，「她的女兒應該在趕來的路上了…」，沒想到許聖梅女兒走進來，黯然地說「她們都說不會來了。」

這讓許聖梅腦袋一片空白，因為「這不是媽媽的生日派對，這是媽媽在人世的最後一口氣，大姑住信義區，二姑住大安區，都在醫院附近，然後，都明確表示『不會來，三姑更直接封鎖我們了」。

而在拔管的那一刻，許聖梅看到婆婆眼角落下淚珠，在引魂儀式上也擲不出聖筊，她只好哄哄老人家：「女兒過幾天會來看妳喔」，立刻擲出聖筊，她也代替女兒拿招魂幡，心碎淚訴表示願意當婆婆的女兒，「很抱歉…那是謊言，您心心念念的女兒在您離世前只留給您三個字『不會來』」。

其實，許聖梅婆婆有3個女兒與1個兒子，但自從婆婆生病住院以來，所有的醫療費與看護費都是由她支出，婆婆原本有領老人年金10年40萬、定存30萬，都被二女兒全部領走，