受到新冠肺炎疫情影響，全國升三級警戒，許多人生計受到影響。一名網友表示，租屋處下個月租約期滿，房東太太向他表示，因無法辦理紓困，生活有點困難，若要續租房租會調漲2000元，令他十分不解「整棟樓十幾間房都是房東太太的」，何來困難之說？

原PO日前於臉書社團《爆廢公社二館》分享一張房東太太的簡訊截圖，內容指下個月房子租約將到期，若要重新簽租約，房租會調漲2000元，房東還說「你不是還在上班？現在因為疫情，阿姨沒辦法領紓困，生活會有點困難。」房東太太也提醒，若沒有要續租，需要提前告知，好方便再找其他的租屋客。

原PO無奈地說，不要說降租，那些沒有被調漲房租的人要珍惜了，「我還有在上班，卻要多付2000元房租」，他透露自己住在大樓的3樓，一棟樓十幾間房都是房東太太的，對比房東太太口中的「生活會有點困難」，十分諷刺。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論，「擁有整棟大樓的房東，因無法領3萬紓困，生活陷入困難，麼可悲可泣的故事」、「我是不知道其他房東怎麼做，不過我是直接跟房客說，這2個月降一半租金，大家共體時艱」、「竟然因為沒領到紓困金，就從房客下手，未免也太狠了吧」、「收房租都不用工作了，是要漲什麼？」、「這麼多房子...當然領不到紓困呀」等。

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