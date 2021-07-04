立陶宛已宣布進入緊急狀態，以因應過去數天從鄰國白俄羅斯湧進的移民。白俄刻意放鬆對無證移民的邊境管制，用以報復歐洲聯盟制裁，雙方緊張關係升高。

美聯社報導，立陶宛內政部長畢洛泰特（Agle Bilotaite）昨天深夜表示，這項根據國家邊防局（State Border Guard Service）提議所做的決定，必要之處並非境內280萬人民受到更多的威脅，而是要用更健全系統來因應蜂擁而至的移民。

波羅的海新聞社（Baltic News Service）報導，畢洛泰特昨晚在政府會議中表示，「重點在於司法體系和工具…可以針對眼前各項挑戰做出快速因應」。

白俄羅斯先前因強迫一架客機轉降境內以逮捕機上異議人士、而遭歐盟進一步制裁，白俄獨裁總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）警告，為報復歐盟這項舉措，他們將對無證移民放鬆邊境管制。

立陶宛邊境人員昨天通報，過去一天他們扣留了約150名從白俄跨境而來的非法移民，而這個數字是上一個單日紀錄的3倍之多。

立陶宛與白俄羅斯邊界長達679公里。立陶宛邊境官員釋出的閉路電視畫面顯示，移民躍過分隔兩國的圍籬，用爬的、走的或跑的方式，進入立陶宛。

波羅的海新聞社報導說，這些移民包含阿富汗、喀麥隆、伊拉克和敘利亞公民，且大多已向立陶宛提出庇護申請。立陶宛已經設立帳篷來安置人數日增的移民。

波羅的海新聞社報導指出，今年目前為止，從白俄跨境進入、遭立陶宛扣留的非法移民總數來到822人，遠高於2020年的81人。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思(示其)）1100704