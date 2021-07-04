生死一瞬間的校正回歸！（YouTube）

藍車被喇叭聲嚇到打滑旋轉。（截自YouTube影片）

藍車在國道上演「玩命關頭」打橫旋轉1圈半。（截自YouTube影片）

馬路有三寶，遇到要自保！有網友分享一段行車記錄影片，只見一輛藍色轎車原本行駛在國道最內側，也不看後方是否有車，方向燈一打就立刻切入中間車道，後方一輛紅色轎車駕駛立即長按喇叭「叭！！！」，藍車駕駛疑似被嚇到瞬間在國道上演「玩命關頭」，旋轉1圈半後打橫停在車道上，最後「校正回歸」揚長而去，留下嚇出一身冷汗紅色的轎車。

《爆料公社》分享一段7月2日發生在國道上的行車記錄影片，影片中的藍車原本開在內側車道，行車紀錄器的紅車行駛在中線。雙方相當接近時，藍車突然一邊打方向燈一邊就直接要切進中線，紅車駕駛立即長按喇叭示警，藍車整個被嚇到在國道上「打滑迴轉一圈半」，打橫停在車道上，最後再「校正回歸」中線，揚長而去，留下傻眼的紅車。

不少網友看完影片忍不住痛罵：「那些覺得打方向燈就跟吃無敵星星一樣，全世界都要減速讓他的三寶，還不能按喇叭，還要等他安全的慢慢的切好車道！」、「這種經驗，有在開高速公路的一定會遇到，就是那種方向燈打了就無敵了，根本不管理後方有沒有車安全距離夠不夠，說切就切的青仔欉！」。

不過也有人表示：「換做是我不會按喇叭，放慢速度給他切，這樣或許會少了一次大事故，救了別人也救了自己」。