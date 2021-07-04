台灣民眾為感謝立陶宛捐贈疫苗，透過國際慈善募資平台向當地社福機構熱情捐款，甚至讓其中一個機構在一個月內達成以往在該平台近14年才有的募資成果。機構執行長說，立陶宛捐的疫苗不多，台灣人卻如此感恩，令人敬佩。

立陶宛6月22日宣布援贈台灣2萬劑疫苗；6月23日從事國際慈善工作的張(水靜)仁在臉書邀請台灣民眾透過捐款給立陶宛社福機構表達感謝。來自台灣的捐款對這些機構而言是前所未見，速度及金額也超乎預期。也有立陶宛媒體注意到台灣民眾的行善能量。

其中一個意外收到台灣民眾捐款的立陶宛非營利組織是「兒童癌症基金」（Childhood Cancer Fund "Rugutė"）。基金會董事艾布魯考斯克葉內（Edita Abrukauskienė）告訴中央社記者，她的女兒3歲就不幸罹癌過世；與女兒一同對抗病痛的過程中，她和先生發現醫療體系的許多問題，也深切感受到癌症相關專業資訊不夠普及，兩人因此在2004年創立基金會，以協助家有罹癌兒的父母。

艾布魯考斯克葉內說，台灣人的慷慨善意出乎基金會意料。雖然還沒看到詳細捐款報告，據她了解，從6月23日至7月2日上午，在不到10天期間，台灣民眾已捐款至少2萬5000歐元（約新台幣83萬元）。

她說：「就算是小額捐款，對我們也意義重大，都將用於拯救生命。」任何捐款都有助基金會採購先進有效、但尚未獲政府納入補助的醫療物資設備，以及執行各項包括罹癌兒家庭心理支持、醫療專業諮詢、檢測及海外手術費用補助的公益計畫。

對於立陶宛捐贈疫苗給台灣，艾布魯考斯克葉內認為，疫情期間所有國家本來就該相互幫忙，基金會也很高興立陶宛罹患癌症的孩童在千里之外的台灣也有朋友。

基金會也製作卡片，希望透過中央社向台灣民眾傳達深摯感謝。卡片內文提到，短短一句「感謝」承載的是漫漫無眠長夜、黑暗中的希望燈塔、終於克服最微不足道障礙後的喜極而泣。基金會由衷感謝捐款人為被迫在絕望暗夜中苦撐的人帶來希望之光。

另一個對台灣民眾善心感到驚異的立陶宛非政府組織是「媽媽聯盟」（MAMŲ UNIJA），同樣是支持罹癌兒家庭的機構。

執行長茹考斯克葉內（Justina Žukauskienė）受訪時說，聯盟以往在GlobalGiving國際慈善募資平台一個月平均募得300美元，但今年光是6月聯盟就收到約5萬美元捐款，是以往近170個月才能取得的募款成果，「這完全要歸功於台灣人」。

立陶宛總人口不到300萬。茹考斯克葉內謙稱自己的國家小到大概世界上很多人都不知道，對台灣2300萬人來說，立陶宛捐贈的疫苗不過是2萬劑，或許微不足道，倒是台灣人「報恩」的方式和強度讓她十分佩服、深感敬意。

她說，「立陶宛人懂得分享」，行有餘力幫助他人也是很自然的事，「現在世界上最缺的就是國家之間的友誼和互助」，立陶宛與台灣近期相互表達善意的舉動應該是鞏固友誼、增進互助的其中幾個最好方式。（編輯：林憬屏）1100704