北市許姓男子，去年8月在網路聊天結識2名未滿18歲少女，開出每張裸照1000元、影片5000元的價格，誘惑2人傳送猥褻照片供他觀賞，並透過A女介紹，與B女進行性交易，案經檢警查扣手機，發現許男利用微信收取影片、照片，他坦承進行性交易，檢察官依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。

去年8月13日，許男以1張裸照1000元、猥褻視訊1次5000元，先匯款6000元到A女的帳戶內，藉以引誘少女自行以手機拍攝裸胸照片1張、裸體視訊供許男觀賞。同日，許男取得影片後，再度匯款希望結識B少女。

B女先將照片傳給A女，再由A女轉傳給許男，4天後，許與B女相約在桃園某汽車旅館見面，他先支付1萬元現金，並將有1萬元帳戶的金融卡交給B女，兩人進行性交易。隔月，許男與A女視訊時，發現A女身上沒穿衣服，再要求拍攝猥褻影片，透過微信傳送給他。

許男應訊時，坦承知道2人均未滿18歲，並支付金錢購得裸照、猥褻影片，並進行性交易，A女坦承從中抽成，檢察官依兒童及少年性剝削防制條例起訴許男，可處3年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。