菲律賓一架C130軍用運輸機4日上午墜毀菲國南部蘇祿省，機上載有92人，目前已知至少17人死亡、40人獲救。

菲律賓參謀總長索貝哈那（Cirilito Sobejana）今（4）日證實，一架C130軍機當地時間今日上午11時30分墜毀菲國南部，機上載有92人，目前已知至少17人死亡、40人獲救，據悉軍機疑似因為「失去動力」、「錯過跑道」墜機。

綜合俄羅斯衛星通訊社、美國有線電新聞網（CNN）菲律賓頻道報導，菲律賓參謀總長索貝哈那剛才證實，一架C130軍機於當地時間今日上午11時30分墜毀菲國南部蘇祿省（Sulu），機上載有92人，救難人員已經前往搜救。

原本外媒報導機上共有85人，不過菲律賓國防部後來更正，指出機上共有92人，包括3名機師及5名機組員。

綜合菲律賓最大電視網ABS-CBN、美聯社報導，C130軍機於今日上午自民答那峨島大城卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro City）起飛後，中午前墜毀在蘇祿省帕蒂古鎮（Patikul），目前已有至少40人獲救，正在當地醫院治療。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）稍後表示，至少17人不幸喪命，死亡人數有可能再攀升。

現場畫面顯示，軍機墜毀樹林中，濃濃黑煙從樹叢中竄起，軍機墜毀引發的火勢仍持續燃燒。

索貝哈那指出，這架軍機原本從卡加延德奧羅市載運軍人前往蘇祿省。菲律賓政府軍與盤據蘇祿省的恐怖組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）交戰數十年。

根據索貝哈那的說法，軍機似乎是在降落和魯鎮（Jolo）時「錯過跑道」墜毀，「非常不幸，它錯過跑道，它試圖重啟動力，但失敗，最終墜毀。」軍機最終墜毀在多山的帕蒂古鎮，帕蒂古鎮與和魯鎮接壤。

目前尚不清楚軍機墜毀的確切原因，也不清楚當時天候如何。菲律賓軍方發言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）表示，菲國軍方不認為軍機墜毀是因為遭到攻擊，不過現階段仍以救援為主。

文章來源：At least 40 rescued after C130 plane crashes in Sulu: military chief
文章來源：Philippines Military Plane Crashes With 85 People Aboard Reports Say
文章來源：Philippine military plane crashes 17 dead 40 rescued
文章來源：Philippines plane crash kills at least 17 as military flight bursts into flames

菲教堂炸彈連環爆！27死、近80傷 屍遍布大街
菲南軍營爆炸釀8死 馬尼拉進入全面警戒

#菲律賓 #軍機 #墜毀 #85人 #墜機