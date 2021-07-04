菲律賓一架C130軍用運輸機4日上午墜毀菲國南部蘇祿省，機上載有92人，目前已知至少17人死亡、40人獲救。

菲律賓參謀總長索貝哈那（Cirilito Sobejana）今（4）日證實，一架C130軍機當地時間今日上午11時30分墜毀菲國南部，機上載有92人，目前已知至少17人死亡、40人獲救，據悉軍機疑似因為「失去動力」、「錯過跑道」墜機。

綜合俄羅斯衛星通訊社、美國有線電新聞網（CNN）菲律賓頻道報導，菲律賓參謀總長索貝哈那剛才證實，一架C130軍機於當地時間今日上午11時30分墜毀菲國南部蘇祿省（Sulu），機上載有92人，救難人員已經前往搜救。

原本外媒報導機上共有85人，不過菲律賓國防部後來更正，指出機上共有92人，包括3名機師及5名機組員。

#BREAKING A Philippine military plane carrying 85 people crashes AFP quoted Armed Forces Chief Cirilito Sobejana as saying. #Philippine #AirForece #crash pic.twitter.com/d22rvvFEpi — Chaudhary Sahab (@JournalistSahab) July 4 2021

綜合菲律賓最大電視網ABS-CBN、美聯社報導，C130軍機於今日上午自民答那峨島大城卡加延德奧羅市（Cagayan de Oro City）起飛後，中午前墜毀在蘇祿省帕蒂古鎮（Patikul），目前已有至少40人獲救，正在當地醫院治療。

菲律賓國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）稍後表示，至少17人不幸喪命，死亡人數有可能再攀升。

現場畫面顯示，軍機墜毀樹林中，濃濃黑煙從樹叢中竄起，軍機墜毀引發的火勢仍持續燃燒。

LOOK: A C130 military plane crashed in Patikul Sulu after it "missed the runway trying to regain power" before noon on Sunday July 4 the military said. Photos by Pondohan TV/FB



READ: https://t.co/4lBJbLBLhJ pic.twitter.com/QwcmgQuDfB — Rappler (@rapplerdotcom) July 4 2021

索貝哈那指出，這架軍機原本從卡加延德奧羅市載運軍人前往蘇祿省。菲律賓政府軍與盤據蘇祿省的恐怖組織阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）交戰數十年。

根據索貝哈那的說法，軍機似乎是在降落和魯鎮（Jolo）時「錯過跑道」墜毀，「非常不幸，它錯過跑道，它試圖重啟動力，但失敗，最終墜毀。」軍機最終墜毀在多山的帕蒂古鎮，帕蒂古鎮與和魯鎮接壤。

目前尚不清楚軍機墜毀的確切原因，也不清楚當時天候如何。菲律賓軍方發言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）表示，菲國軍方不認為軍機墜毀是因為遭到攻擊，不過現階段仍以救援為主。