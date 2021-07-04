受北半球夏季用油需求強勁復甦及美國商用原油庫存續降等因素影響，帶動國際油價上漲，中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格每公升同步調漲0.3元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升25.4元。

此外，台塑化5日凌晨1時起，參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.6元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升25.2元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶73.70美元上漲至74.36美元，臺幣兌美元匯率升值0.050元，國內油價依公式計算漲幅為0.57％。

按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲1.0元及1.9元；經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.3元，應調未調之0.7元及1.6元皆由中油吸收。

因預期OPEC＋的增產規模或將少於預期的需求復甦力道，紐約商業交易所（NYMEX）8月原油期貨7月1日收盤上漲2.4％，成為每桶75.23美元，再創2018年10月來新高；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚1.6％，每桶達75.84美元。

石油輸出國組織預期今年美國頁岩油產量因頁岩油生產商仍聚焦於資本節制而非提高產量的影響，將僅少量增加約20萬桶／日，這將會使得今年的後疫情時期需求復甦，仍需仰賴OPEC＋的提高產量來滿足需求。

高盛預估，到2021年底，全球石油需求將再增加220萬桶／日，這將令國際油市出現500萬桶／日的供應缺口。以7月配額計算，OPEC＋的減產規模仍有580萬桶／日。