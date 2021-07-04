31歲女星曾智希從模特兒出身，因外型姣好獲封「小郭雪芙」。她近年深耕戲劇圈，主演的《天之驕女》大受歡迎，同時經營社群平台，累積35萬粉絲的高人氣，最近她放送一段15秒的泡湯影片，讓網友大飽眼福。

曾智希昨（3日）在IG限時動態PO一段短影片，畫面中，她素顏的臉龐套上長滿痣的濾鏡，黑色俏麗短髮全濕，露出白皙的上半身，依靠在白色浴缸旁拍照，不忘對著鏡頭狂放電，還寫下「蘇（舒）服」兩個字，不難看出她非常樂在其中。

事實上，這已經不是曾智希第一次PO泡湯養眼影像，她曾在今年情人節放上只圍白色浴巾的清涼照，表示連續三年都會帶家人出國，因疫情關係連中南部都沒辦法去，「租了兩台露營車一家人就在那邊泡澡、聊天、吃火鍋，其實也蠻不錯的」畫面中她露出大片白嫩無瑕的美背，轉頭對著鏡頭露出甜美笑容，再度電暈大批粉絲，忍不住留言：「怎麼可以這麼美」、「漂亮的智希」。

曾智希曾分享保養身材的祕訣，因媽媽擔心她「長不大」，國中時就被帶去按摩店給阿姨按摩美胸，大學後她跟朋友揪團，一起買了包覆型的內衣，除了睡覺其餘時間都乖乖穿上，兩者的努力加起來，果真養成C罩杯的渾圓美胸；運動方面，曾智希為了出寫真集，一天會花兩個小時重量訓練、一個小時做有氧，一天三餐全吃只有麵包、菜和雞胸肉又沒醬料的知名速食，現在則有空就在家做深蹲一百下等運動維持蜜桃臀。